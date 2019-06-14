Череповчанин убил собутыльника и забрал себе его банковскую карту

14.06.2019 [Происшествия]

45-летний житель Череповца задержан по подозрению в причинении смертельной травмы своему собутыльнику.

По версии следствия, трагедия произошла 10 июня 2019 года в одной из квартир дома по улице Раахе. Вернувшись домой с дачи, хозяйка квартиры увидела тело 58-летнего супруга, скончавшегося от травмы головы.  

— По подозрению в деянии следователями СКР совместно с сотрудниками полиции задержан 45-летний мужчина, который пользовался картой банка, принадлежащей погибшему. Подозреваемый признал, что накануне познакомился с потерпевшим и выпивал у того дома. В ходе возникшей ссоры он ударил хозяина квартиры по голове, после чего скрылся, взяв карту банка, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Известно, что ранее подозреваемый не был судим, у него нет постоянного места жительства. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Все обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется следствие.

Ранее Newsvo сообщал, что на железнодорожном вокзале в Вологде двое мужчин ограбили жителя Сокола, с которым до этого выпивали в кафе. Один из грабителей ранее был судим, а второй всего три дня назад вышел из колонии.

Тэги: пьянка, убийство, кража

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