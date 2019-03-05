На вокзале в Вологде только что освободившийся из колонии рецидивист ограбил сокольчанина

На железнодорожном вокзале в Вологде двое мужчин ограбили жителя Сокола, с которым до этого выпивали в кафе. Один из грабителей ранее был судим, а второй всего три дня назад вышел из колонии.

За помощью сокольчанин обратился к сотрудникам транспортной полиции. Он пояснил, что на перроне его избили и ограбили двое мужчин, с которыми он ранее познакомился в кафе. «По горячим следам» удалось задержать подозреваемых в грабеже.

- Установлено, что сокольчанин познакомился с 40-летним жителем одной из деревень Ярославской области и 45-летним сельчанином из Рязанской области. Во время совместного распития зелья Бахуса они решили поживиться его имуществом. Воспользовавшись вечерними сумерками и безлюдностью на перроне, злоумышленники напали на нового компаньона, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Один из нападавших силой удерживал сокольчанина и угрожал ему физической расправой, а второй проверял содержимое карманов. В итоге у мужчины отобрали сотовый телефон, сигареты, деньги и леденцы от кашля. Общая сумма ущерба составила свыше 10 тысяч рублей.

Выяснено, что гаджет злоумышленники планировали продать, а вырученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

- Оба подозреваемых в совершении противоправного деяния ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а житель Ярославской области и вовсе освободился из мест лишения свободы всего за три дня до совершения грабежа, - отмечают транспортные полицейские.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Нападавшим грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.