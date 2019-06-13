Житель Череповца нашел банковскую карту и потратил с нее 10 тысяч рублей

13.06.2019 [Происшествия]

В Череповце 25-летний молодой человек нашел на улице банковскую карту пенсионерки и потратил с нее 10 тысяч рублей. 

О хищении денег в полицию сообщила 70-летняя местная жительница. По словам пенсионерки, недавно она потеряла банковскую карту, а обнаружив пропажу, обратилась в банк. В отделении банка женщине сделали распечатку, из которой череповчанка узнала, что с ее банковской карты пропали деньги.

— Из беседы с череповчанкой сотрудники уголовного розыска выяснили, что карту она могла обронить рядом с отделением банка. Оперативники опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения. В результате была получена информация о возможном подозреваемом. Также полицейские установили, что неизвестный, передвигаясь на автомобиле, совершал покупки в различных торговых центрах и на автозаправочных станциях, пользуясь картой с бесконтактной оплатой, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Описание автомобиля передали всем дежурившим нарядам, и в Индустриальном районе города сотрудники ГИБДД остановили авто. Управлявшего автомобилем 24-летнего мужчину  доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там молодой человек признался в преступлении и рассказал, что карту нашел на улице рядом с банком. Череповчанин увидел, что у карты есть функция бесконтактной оплаты и решил ею воспользоваться.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Тэги: карты, хищение денег, банковская карта

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