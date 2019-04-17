В Череповце мошенник украл 90 000 рублей с кредитной карты, которую клиенту оформили без его согласия в одном из банков

17.04.2019 [Происшествия]

В Череповце мошенник воспользовался найденной на улице кредитной картой, "владелец" которой даже не знал о том, что она на него оформлена. Так с клиентом обошлись в одном из банков, который областное УМВД не называет. О том, что на его имя в банке оформили кредитную карту, пострадавший узнал только тогда, когда ему стали звонить из банка, требуя погасить долг.

50-летний череповчанин обратился в полицию. Он рассказал, что со счета его банковской карты пропали 90 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что недавно оформил кредит в одном из банков, а в начале апреля на сотовый телефон стали поступать звонки от сотрудников банка, которые требовали погасить задолженность по кредиту. При этом череповчанин исправно вносил платежи согласно графику и не мог понять, откуда появился "долг".

- В этот же день череповчанин обратился в кредитное учреждение и узнал, что помимо оформленного им кредита, ему выдали кредитную карту на 100 тысяч рублей. Но в пакете документов, полученных при оформлении кредитного договора и хранившихся дома, мужчина не обнаружил карту и предположил, что мог случайно ее где-нибудь обронить, - сообщет УМВД по Череповцу. 

С помощью записей с камер наружного видеонаблюдения и опроса работников банка и свидетелей полицейские установили вора. Им оказался ранее судимый 40-летний череповчанин.  Он сказал полицейским, что нашел карту на тротуаре и понял, что ей можно совершать бесконтактную оплату на кассах в магазинах. Этой картой он расплачивался в течение двух месяцев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа).

 

Тэги: банковская карта, кредиты, мошенники

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