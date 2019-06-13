Глиняную кибитку передвижного театра изготовят в Вологде на «Городе ремесел»

В Вологде в рамках фестиваля «Город ремесел» рязанские мастера изготовят из глины кибитку передвижного театра. Полутораметровую скульптуру обожгут на огненном шоу, которое состоится 14 июня с 21 часа на аллее Кремлевского сада.

На глиняной повозке будут изображены шуты и скоморохи. Скульптура посвящена Году театра в России, сообщает пресс-служба городской администрации.

Мастера уже начали лепить фигуру: на печи из кирпичей они уже сделали основу, просушили ее и сейчас создают верхнюю часть изделия. Всего на изготовление скульптуры мастерам потребуется порядка 120-150 кг огнеупорной глины. Перед началом работы мастера создали бумажный эскиз скульптуры, а также ее мини вариант мини-скульптура.

«Такой маленький эскиз мастер обычно делает перед тем, как создать большую фигуру. Нам нужно продумать, какой будет фигура, как сделать так, чтобы она устояла. Конечно, в процессе лепки мы можем что-то поменять, но основная концепция останется неизменной. Делать различные выемки или узоры на фигуре можно с помощью простой вилки, веточек, или же руками», — пояснила мастер-керамист Наталья Штырева (г. Рязань). «Фигуру создаем при помощи жгутовой техники. Из куска глины делам жгут и начинаем надавливать круговыми движениями на стенку изделия. Эта техника очень древняя. Когда не было гончарного круга, мастера с помощью такой техники делали посуду, горшки», — рассказал мастер-керамист с 30-летним стажем Виктор Кудрявцев (г. Рязань).

Мастера-керамисты проработают над скульптурой до начала фестиваля «Город ремесел», который откроется в эту пятницу. Обжиг фигуры пройдет под открытым небом на аллее Кремлевского сада на площадке у часовни.

Как ранее сообщал Newsvo, фестиваль народных промыслов «Город ремесел» пройдет в Вологде с 14 по 16 июня. В программе — ярмарка, мастер-классы, концерты, конкурс мастеров.





