Певица Юта выступит в Вологде на фестивале «Город ремесел»

С 14 по 16 июня в Вологде пройдет фестиваль народных промыслов "Город ремесел". В программе - ярмарка, мастер-классы, концерты, конкурс мастеров с 8 номинациямми: «Женские ремесла. Костюм», «Женские ремесла»; «Валенки и валяные изделия», «Гончарные изделия. Керамика», «Художественная обработка дерева, столярное и токарное дело, плетение из традиционных материалов», «Кузнецы и ювелиры»; «Роспись по дереву и бересте», «Хранить традиции».

Свои работы на суд жюри и вологжан представят ремесленники из 40 регионов России, а также Армении, Германии, Узбекистана, Эстонии, Республики Беларусь, Болгарии. Newsvo сообщал, что в этом году их произведения будут выставляться в Вологодском музее-заповеднике, а не в палатках на Соборной горке, как это было ранее.

- Ремесленники из Беларуси представят ткачество, лозоплетение, керамику, куклы, изделия из кожи и домотканый лен. Узбекистан покажет красочные платки и палантины из узбекского шелка, а эстонцы привезут стекло в традиционной технике спекания, а также вязаные игрушки, одежду и аксессуары. Представители Армении будут удивлять вязаными вещами и украшениями из пуль, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Творческая программа фестиваля пройдет под знаком Года театра. В каждой из конкурсных номинаций запланированы шоу-программы. Кузнецы на глазах у публики выкуют медали для победителей конкурсной программы. Резчики по дереву будут делать деревянные скульптуры, а также впервые покажут резьбу по камню. Бетонные блоки по особой технологии сейчас заготавливаются.

«Многие программы пересекаются с театральной тематикой. Гончары из Рязани будут делать из глины театральную кибитку с актерами и обжигать ее на глазах у публики на открытом воздухе. Также пройдет шоу-акция «Чудо-театр». Мастера по росписи в течение трех дней будут расписывать театральную ширму, которая в дальнейшем будет передана одному из творческих коллективов для театральных постановок. Также приглашено много музыкантов, которые работают в этно-стиле. Московская кавер-группа «Пятеро» станет 14 июня флагманом церемонии открытия вместе с ансамблем «Перезвоны», - рассказала директор Дирекции концертно-зрелищных преставлений и праздников Галина Цыпкус.

С 12 до 19 часов в субботу, 15 июня, на Кремлевской площади в рамках фестиваля выступят рок-группа «Живица», группа «Ива Нова», работающая в стиле этно-экстрим, этно-фольк группа «Yoki». В 19 часов на сцену выйдет певица Юта.

В Кремлевском саду уже по традиции развернется детская площадка, где будут представлены работы конкурса «Ремесло. Дети» и акции «Город. Ремесло», а также состоится отдельная концертная программа.

Также на фестивале предусмотрена гастрономическая площадка «Вкусно поедим», где будут представлены фермерские продукты и блюда национальных кухонь, приготовленные представителями различных диаспор.

Церемония открытия Международного фестиваля «Город ремесел» пройдет 14 июня в 18.00 на Кремлевской площади, а церемония закрытия там же 16 июня в 14.00. По итогу фестиваля будут награждены победители во всех номинациях, а обладатель Гран-при получит приз Мэра города Вологды - 100 тысяч рублей.

Подробная программа фестиваля размещена на сайте городской администрации.