Работы мастеров фестиваля «Город ремесел» в этом году будут выставляться в Вологодском музее-заповеднике

Выставка работ участников фестиваля народных промыслов «Город ремесел» в этом году будет проходить не в сквере на Соборной горке, а в художественном отделе Вологодского музея-заповедника.

«В этом году выставку конкурсных работ мы выводим на новый уровень, обеспечивая и полную сохранность изделий и возможность их увидеть во всех красе. Работы будут экспонироваться в художественном отделе Вологодского музея-заповедника, формированием экспозиций займутся профессиональные музейные работники», — говорит начальник управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова.

Как ранее сообщал Newsvo, во время прошлогоднего фестиваля с выставки пропало изделие вологодского гончара Андрея Копышева, выставленное на конкурс. По словам мастера, два дня организаторы говорили ему, что предмет подарили какому-то гостю, а в итоге оказалось, что он разбит.

Фестиваль народных промыслов в Вологде пройдет в этом году на две недели раньше обычного — с 14 по 16 июня — и впервые не совпадет с празднованием Дня города. Как пояснили в администрации, такое разделение необходимо для развития событийного туризма в областной столице.

В Вологду на «Город ремесел» приедут мастера из 40 регионов России, а также представители пяти зарубежных стран: Германии, Белоруссии, Армении, Эстонии и Узбекистана. В программе «Города ремесел» ярмарка, мастер-классы, концерты, деловая и конкурсная программа по восьми номинациям: «Женские ремесла. Костюм», «Женские ремесла»; «Валенки и валяные изделия», «Гончарные изделия. Керамика», «Художественная обработка дерева, столярное и токарное дело, плетение из традиционных материалов», «Кузнецы и ювелиры»; «Роспись по дереву и бересте», «Хранить традиции». На участие в конкурсе поступило более 350 заявок, в ярмарке — порядка 540 заявок.

— Мы усиливаем контроль конкурсных работ на этапе заявок. Это должны быть изделия народных промыслов высокого уровня, сохраняющие традиции. Даже если это работы новаторские, то в их основе должны лежать традиционные ремесла. Это прописано в положении конкурса. Мы стремимся, чтобы наш конкурс в профессиональном сообществе страны был на высочайшем уровне, чтобы были представлены лучшие мастера России и зарубежья, — говорит Елена Доможирова.

Уже известно, что работы представили мастера-литейщики из Владимирской и Рязанской областей; ремесленники, изготавливающие обувь по старинным технологиям; специалисты из Волгограда, занимающиеся мозаикой, сообщает пресс-служба городской администрации.