В Вологде ремесленный фестиваль «Город ремесел» проведут отдельно от Дня города

Международный фестиваль «Город ремесел» в Вологде пройдет в этом году на две недели раньше обычного – с 14 по 16 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

- В этом году мы решили провести «Город ремесел» не в конце июня, когда отмечается День города, а двумя неделями раньше. Это необходимо для развития событийного туризма в областной столице. Наша задача -распределить крупные, знаковые мероприятия в течение всего летнегосезона. Это позволит планомерно загрузить гостиницы города, создать свой имидж каждому событию, - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Уже объявлен конкурс по восьми номинациям. Прием заявок продлится до 1 мая. Мастера могут направить информацию о себе и фотографии изделий вбумажном варианте по адресу: ул. Засодимского, 5 (ЦНХПиР «Резнойпалисад») или по электронной почте: gorod_remesel@mail.ru.

В прошлом году ремесленный фестиваль состоялся одновременно с Днем города и VIII Русскими Ганзейскими днями. Форум собрал более 600 мастеров из 41 региона России и пяти зарубежных стран. Мастер-классы,концерты, ярмарку мастеров и другие события, по оценкам городской администрации, посетили почти 50 тыс.человек.

Отметим, что когда идея разделить День города и ремесленный фестиваль была озвучена в прошлом году, некоторые ремесленники высказывали сомнение в разумности этого шага, поскольку так фестиваль «Город ремесел» рискует собрать меньше посетителей.