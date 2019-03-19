В Вологде ремесленный фестиваль «Город ремесел» проведут отдельно от Дня города

19.03.2019 [Общество]

Международный фестиваль «Город ремесел» в Вологде пройдет в этом году на две недели раньше обычного – с 14 по 16 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

- В этом году мы решили провести «Город ремесел» не в конце июня, когда отмечается День города, а двумя неделями раньше. Это необходимо для развития событийного туризма в областной столице. Наша задача -распределить крупные, знаковые мероприятия в течение всего летнегосезона. Это позволит планомерно загрузить гостиницы города, создать свой имидж каждому событию, - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Уже объявлен конкурс по восьми номинациям. Прием заявок продлится до 1 мая. Мастера могут направить информацию о себе и фотографии изделий вбумажном варианте по адресу: ул. Засодимского, 5 (ЦНХПиР «Резнойпалисад») или по электронной почте: gorod_remesel@mail.ru.

В прошлом году ремесленный фестиваль состоялся одновременно с Днем города и VIII Русскими Ганзейскими днями. Форум собрал более 600 мастеров из 41 региона России и пяти зарубежных стран. Мастер-классы,концерты, ярмарку мастеров и другие события, по оценкам городской администрации, посетили почти 50 тыс.человек.

Отметим, что когда идея разделить День города и ремесленный фестиваль была озвучена в прошлом году, некоторые ремесленники высказывали сомнение в разумности этого шага, поскольку так фестиваль «Город ремесел» рискует собрать меньше посетителей.

Тэги: Город ремесел

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Житель Вологды украл списанное из поликлиники № 4 медоборудование
В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
В сети появилась петиция с требованием наказать директора "Презентационно-сервисного центра" за растрату бюджетных средств
Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%
Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль
Житель Сокола убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
19.03.2019 [БлогоVO]

Ничего общего с современным благоустройством

621
1
18.03.2019 [Общество]

В Вологде планируют восстановить троллейбусный маршрут №1, но сроки пока неизвестны

2297
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанина, сообщившего о ложном теракте в ТРЦ «Июнь», приговорили к трем годам колонии
В Шексне электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку
"Мусорная реформа" в Великом Устюге: для сбора мусора на улице Преминина установили телегу
Улицу Герцена в Вологде снова перекопают: теперь там будут прокладывать участок ливневой канализации
Житель Великого Устюга пострадал при пожаре из-за курения в пьяном виде
Житель Вологодского района отсудил у соседки 27 тысяч рублей из-за съехавшего с крыши ее дома снега
В Бабаевском районе к июню отремонтируют мост через реку Ножема в Пяжелке
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

4838
0
19.03.2019 [БлогоVO]

"Хранитель”

25
0
19.03.2019 [Обзор Прессы]

Как спустя пять лет Россия и Крым переживают последствия аннексии. Графики

269
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика