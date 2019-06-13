110-килограммовый бутерброд с маслом из Череповца попадет в книгу рекордов России

Самый большой в стране бутерброд с маслом приготовили 12 июня в Череповце. Рекорд подтвердил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

«Почти каждый день в разных уголках страны мы фиксируем новые рекорды. И сегодня всю Россию удивил Череповец - изготовленный здесь самый большой бутерброд с маслом: 100 метров и 83 см в длину, 110 килограммов в весе. Ранее в стране никто и никогда ничего подобного не делал. Рекорд официально подтвержден!» - заявил Станислав Коненко.

В дегустации бутерброда приняли участие сотни череповчан и гостей города, в том числе губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщает пресс-служба главы региона.

Как ранее сообщал Newsvo, самый большой бутерброд приготовили в рамках фестиваля «Молочные традиции», посвященном 180-летию со дня рождения Николая Верещагина. 60 килограммов масла для рекорда предоставил Череповецкий молочный комбинат.