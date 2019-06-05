100-метровый бутерброд с маслом приготовят в Череповце 12 июня

05.06.2019 [Общество]

100-метровый бутерброд с маслом приготовят в Череповце 12 июня в рамках фестиваля «Молочные традиции», посвященном 180-летию со дня рождения Николая Верещагина.

Для приготовления бутерброда понадобится 50 килограммов сливочного масла. Организаторы уверены, что он станет самым большим бутербродом в России - уже направлена заявка в Книгу рекордов страны.

«Заявка в Книгу рекордов сделана, эксперт, который зафиксирует рекорд, будет присутствовать. Нужно подготовить бутерброд весом в 100 килограммов и длиной 100 метров. Сертификат Книги рекордов России должны вручить городу и партнерам, в том числе Череповецкому молочному комбинату, который предоставляет сливочное масло для этого бутерброда», — рассказала заммэра Череповца Наталья Стрижова.

Приготовление бутерброда начнется в 12 часов на Соборной горке. К 15 часам бутерброд будет готов, эксперт проведет замеры и зафиксирует рекорд.

Также на молочном фестивале наградят победителей и участников конкурсов «33 коровы», «Молочные реки», «Молочный апгрейд», на лучший рецепт творожной запеканки, «Самый кружевной блин», «Я люблю молоко», «Уж как я свою коровушку люблю», сообщает официальный сайт Череповца.

Тэги: бутерброды, рекорды

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