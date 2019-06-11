«Взрывные котята» или «Зумба»: чем заняться в Вологде в День России

11.06.2019 [Культура]

Фестиваль настольных игр, танцевальные программы и концерты ждут жителей и гостей Вологды 12 июня, в День России. 

Так, с 10.00 до 13.00 на стадионе «Динамо» состоится городской турнир по мини-футболу на кубок «Дружбы народов». 

В 12 часов в Комсомольском сквере ( у "Вечного огня") на площади Революции начнётся фестиваль настольных игр. Его участники смогут научиться играть в «Взрывных котят», «Повелителя Токио» и другие «настолки». В это же время на площади Революции начнётся часовая фитнес-программа «Zumba». Принять участие смогут все желающие. 

В 18.00 стартуют заезд на альтернативных видах транспорта «Летний движухамикс». Как ранее сообщал Newsvo, сбор участников состоится в 17.30 на перекрёстке Советского проспекта и улицы Предтеченской.  

В 18.30 празднование на площади Революции продолжится концертом «Jam Square Band» 

12 июня будут действовать ограничения движения в районе площади Революции.

«С 7.00 до 23.00 будет запрещена парковка транспортных средств на Советском проспекте, от ул. Марии Ульяновой до ул. Предтеченская. Кроме того, по этому участку улицы, а также по площади Возрождения, от Советского проспекта и до ул. Лермонтова с 16.45 до 20.00 будет закрыт проезд для автомобилей» , - сообщает пресс-служба администрации Вологды.


Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

Тэги: программа, праздник, День России

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС живет в Череповце
В Вологодской области с 1 июля вырастут тарифы на электричество и газ
«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес
Житель Курской области отсудил у вологжанина, продавшего ему «Мерседес», 700 тысяч рублей из-за «скрученного» пробега
На форуме вологодского отделения «Единой России» выступил Михаил Боярский
Масло из Вологды признали лучшим в телепрограмме «Естественный отбор»
В Вологде на набережной появилась надпись со стоимостью бетонирования берега — «265 181 410 р»
Жителя Верховажья Юрия Шадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей за статус о Путине в соцсети
Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
Письмо в защиту арестованного вологодского журналиста Алексея Сизова направили в Генпрокуратуру
03.06.2019 [БлогоVO]

Про строительство мусорного полигона в Шиесе

1828
2
04.06.2019 [БлогоVO]

Вчера приехал с Шиеса домой

2219
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Спортсмены из Вологодской области завоевали медали чемпионата Северо-Запада по легкой атлетике
Уголовное дело, возбужденное в отношении журналиста Ивана Голунова, закрыли
С набережной в Вологде смыли надпись со стоимостью бетонирования берега
Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
«Взрывные котята» или «Зумба»: чем заняться в Вологде в День России
В рамках «Том Сойер Феста» в Вологде отремонтируют дом Алаева на проспекте Победы
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю
 


07.06.2019 [Общество]

«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес

5717
0
11.06.2019 [БлогоVO]

И как же теперь всем им верить в дальнейшем?

88
0
10.06.2019 [Обзор Прессы]

Что делать, если вам подбрасывают что-то запрещенное

721
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика