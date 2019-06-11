«Взрывные котята» или «Зумба»: чем заняться в Вологде в День России

Фестиваль настольных игр, танцевальные программы и концерты ждут жителей и гостей Вологды 12 июня, в День России.

Так, с 10.00 до 13.00 на стадионе «Динамо» состоится городской турнир по мини-футболу на кубок «Дружбы народов».



В 12 часов в Комсомольском сквере ( у "Вечного огня") на площади Революции начнётся фестиваль настольных игр. Его участники смогут научиться играть в «Взрывных котят», «Повелителя Токио» и другие «настолки». В это же время на площади Революции начнётся часовая фитнес-программа «Zumba». Принять участие смогут все желающие.



В 18.00 стартуют заезд на альтернативных видах транспорта «Летний движухамикс». Как ранее сообщал Newsvo, сбор участников состоится в 17.30 на перекрёстке Советского проспекта и улицы Предтеченской.



В 18.30 празднование на площади Революции продолжится концертом «Jam Square Band»



12 июня будут действовать ограничения движения в районе площади Революции.

«С 7.00 до 23.00 будет запрещена парковка транспортных средств на Советском проспекте, от ул. Марии Ульяновой до ул. Предтеченская. Кроме того, по этому участку улицы, а также по площади Возрождения, от Советского проспекта и до ул. Лермонтова с 16.45 до 20.00 будет закрыт проезд для автомобилей» , - сообщает пресс-служба администрации Вологды.



Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.