В Вологде 12 июня пройдет массовый заезд на роликах, самокатах и скейтбордах

10.06.2019 [Общество]

Массовый заезд на альтернативных видах транспорта «Летний движухамикс» пройдет в Вологде 12 июня. Его участники проедут по Советскому проспекту в сторону улицы Марии Ульяновой - по площади Возрождения - на площадь Революции.

Преодолеть маршрут необходимо на любом виде альтернативного транспорта: беговелах, роликовых коньках, самокате, скейтборде, гироскутере, велосипеде и т. д. Отдельный заезд предусмотрен для вологжан с ограниченными возможностями здоровья, которые передвигаются на инвалидных колясках. 

«К заезду могут присоединиться участники любого возраста, любого уровня физической подготовки, с любыми возможностями», - отметил начальник Управления физкультуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас. 


Для участия в заезде нужно пройти регистрацию на сайте вологда.РФ или на месте прямо перед началом мероприятия. Сбор в 17.30 на перекрестке Советского проспекта и улицы Предтеченской

Тем временем организация «ЭКА! Зеленое Движение России» запустила флешмоб «Чище едешь — дальше будешь!». Цель акции – вовлечь горожан в использование альтернативных видов транспорта. Участники флешмоба узнают о создании комфортной городской среды и способах экологичного передвижения. Подробнее о правилах участия читайте на сайте акции.

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