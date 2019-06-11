Пляж в парке Мира в Вологде не открыли из-за нарушений

В Вологде пляж в парке Мира не допустили к эксплуатации по результатам проведенного инспекторами ГИМС технического освидетельствования.

«В ходе проводимой проверки были выявлены недостатки в оборудовании пляжа: отсутствие насыпи песка на береговой полосе, а спасательный пост не оборудован всем необходимым», - сообщает сайт ГУ МЧС России по Вологодской области.

Владельцу пляжа - департаменту городского хозяйства - выдано предписание об устранении недостатков до 13 июня. Запретить населению находиться на пляже инспекторы ГИМС не могут, соответственно, вологжане и гости города могут туда приходить, но купаться нельзя.



Кроме того, на пляже вывешен черный шар, информирующий о запрете купания: воды не сооответствует требованиям СанПина.



МЧС напоминает, что купание в запрещённых местах может не только навредить жизни и здоровью, но и влечет наложение административного штрафа до 3 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, на подготовку к новому сезону и содержание пляжа в парке Мира потратят 845 тысяч рублей из бюджета Вологды. Госконтракт получило ООО "Абсолютстрой" (директор – Евгений Карпов). Фирма стала единственным участником аукциона.