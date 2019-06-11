Пляж в парке Мира в Вологде не открыли из-за нарушений

11.06.2019 [Общество]

В Вологде пляж в парке Мира не допустили к эксплуатации по результатам проведенного инспекторами ГИМС технического освидетельствования.

«В ходе проводимой проверки были выявлены недостатки в оборудовании пляжа: отсутствие насыпи песка на береговой полосе, а спасательный пост не оборудован всем необходимым», - сообщает сайт ГУ МЧС России по Вологодской области. 

Владельцу пляжа - департаменту городского хозяйства - выдано предписание об устранении недостатков до 13 июня. Запретить населению находиться на пляже инспекторы ГИМС не могут, соответственно, вологжане и гости города могут туда приходить, но купаться нельзя. 

Кроме того, на пляже вывешен черный шар, информирующий о запрете купания: воды не сооответствует требованиям СанПина. 

МЧС напоминает, что купание в запрещённых местах может не только навредить жизни и здоровью, но и влечет наложение административного штрафа до 3 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, на подготовку к новому сезону  и содержание пляжа в парке Мира потратят 845 тысяч рублей из бюджета Вологды. Госконтракт получило ООО "Абсолютстрой" (директор – Евгений Карпов). Фирма стала единственным участником аукциона.

Тэги: пляж, купание

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС живет в Череповце
В Вологодской области с 1 июля вырастут тарифы на электричество и газ
«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес
Житель Курской области отсудил у вологжанина, продавшего ему «Мерседес», 700 тысяч рублей из-за «скрученного» пробега
Масло из Вологды признали лучшим в телепрограмме «Естественный отбор»
На форуме вологодского отделения «Единой России» выступил Михаил Боярский
Жителя Верховажья Юрия Шадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей за статус о Путине в соцсети
Водителя, насмерть сбившего девушку на «зебре» в Череповце, приговорили к двум годам колонии-поселения
Жители Вологды жалуются на работу нового автобусного маршрута №3
В Вологде на набережной появилась надпись со стоимостью бетонирования берега — «265 181 410 р»
07.06.2019 [Общество]

«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес

5460
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю
Все перевозчики пассажиров в Вологодской области должны получить лицензии до 29 июня
Пляж в парке Мира в Вологде не открыли из-за нарушений
Две сотрудницы дома престарелых в Вашкинском районе похищали деньги с карт пенсионеров
Вологодские коммунисты обратились в полицию из-за фейковых сообщений о полученных ими премиях
Череповчанину, утилизировавшему арестованную приставами «Газель», грозит уголовная ответственность
В Вологде заключенных следственного изолятора №2 кормили просроченными продуктами
 


07.06.2019 [Общество]

«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес

5460
0
11.06.2019 [БлогоVO]

Очередной отрезок границы дозволенного

53
0
10.06.2019 [Обзор Прессы]

Что делать, если вам подбрасывают что-то запрещенное

661
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика