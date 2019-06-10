Фестиваль мороженого пройдет в Череповце 12 июня

12 июня в Парке культуры и отдыха в Череповце пройдет фестиваль мороженого «Сюрпризы Млечного пути». Гостей ждут на четырех интерактивных площадках.

«Откроется четыре интерактивные площадки: „Заимка Деда Мороза“, „Антарктида — убежище медвежонка Умки“ — там будут представлены зимние виды спорта. Еще одна площадка — „Планета Неожеомор“ — это технические интерактивы. Также в парке откроется русская деревня Берендеевка. Основной приз в игровых программах — мороженое. Фея Крем-брюле со всеми желающими проведет квест по площадкам. Когда фея будет приходить на площадку, там будет разворачиваться театрализованное представление», — пояснила cherinfo.ru заммэра Череповца Наталья Стрижова.

Мероприятие станет частью большого фестиваля «Молочные традиции», посвященного 180-летию со дня рождения основателя молочной промышленности Николая Верещагина.

Ранее Newsvo сообщал, что в рамках фестиваля в городе изготовят самый большой бутерброд с маслом в России: его вес составит 100 килограммов.