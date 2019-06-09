В Вологде продолжают тушить пожар на свалке на улице Мудрова

09.06.2019 [Происшествия]

Свалка на улице Мудрова горит второй день. Жители города выкладывают в соцсети фото.

 

 

- Свалка дымит. Идёт прошивка:бульдозеры раскапывают-пожарные проливают, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По данным ведомства, на месте работает лаборатория Роспотребнадзора, содержание вредных веществ в воздухе пока не превышено. Ветра в сторону города нет.

Как ранее сообщал Newsvo, полигон ТБО на улице Мудрова в Вологде загорелся вчера утром — сигнал поступил около 11 часов. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров, локализовать его удалось к обеду, тушение не прекращается до сих пор. По данным УМЧС, причина пожара — «неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц»

Тэги: пожар, свалка, полигон ТБО

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС живет в Череповце
В Череповце предпринимателя обязали снести установленную за его счет детскую площадку
Масло из Вологды признали лучшим в телепрограмме «Естественный отбор»
Вологжанин отсудил у продавца «Мерседеса» 700 тысяч рублей из-за «скрученного» пробега
На форуме вологодского отделения «Единой России» выступил Михаил Боярский
Тариф на вывоз мусора в Вологодской области снизят со 140 до 119 рублей за человека
«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес
Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов России с наиболее закредитованным населением
В Вологодской области возродят два мужских монастыря
Правительство Вологодской области покупает авто за 2 млн для своего представительства в Москве
08.06.2019 [Общество]

Суд отправил задержанного в Москве журналиста Ивана Голунова под домашний арест

613
0
08.06.2019 [БлогоVO]

Это — беспредел по отношению к любому из вас. Желаю свободы Ивану Голунову

406
0
08.06.2019 [Обзор Прессы]

Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок

802
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде продолжают тушить пожар на свалке на улице Мудрова
В Тотемском районе утонул 5-летний мальчик
Суд отправил задержанного в Москве журналиста Ивана Голунова под домашний арест
На полигоне в районе улицы Мудрова в Вологде загорелся мусор
В Кичменгском Городке произошел хлопок газа в жилом доме
«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес
«Яндекс» и ФСБ договорились по поводу передачи ключей шифрования данных пользователей
 


07.06.2019 [Общество]

«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес

3316
0
09.06.2019 [БлогоVO]

«Возвращение названий»

208
0
08.06.2019 [Обзор Прессы]

Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок

802
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика