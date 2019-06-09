В Вологде продолжают тушить пожар на свалке на улице Мудрова

Свалка на улице Мудрова горит второй день. Жители города выкладывают в соцсети фото.

- Свалка дымит. Идёт прошивка:бульдозеры раскапывают-пожарные проливают, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По данным ведомства, на месте работает лаборатория Роспотребнадзора, содержание вредных веществ в воздухе пока не превышено. Ветра в сторону города нет.

Как ранее сообщал Newsvo, полигон ТБО на улице Мудрова в Вологде загорелся вчера утром — сигнал поступил около 11 часов. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров, локализовать его удалось к обеду, тушение не прекращается до сих пор. По данным УМЧС, причина пожара — «неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц»