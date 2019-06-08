Суд отправил задержанного в Москве журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы сегодня вечером отправил под домашний арест на два месяца задержанного 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

— О домашнем аресте просила защита журналиста. Следствие и прокуратура ходатайствовали о помещении Голунова под стражу, — пишет издание.

До 7 августа 2019 года ему запрещено выходить за пределы квартиры, пользоваться телефоном и интернетом.

Ивану Голунову предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями.

«Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — сказал журналист на заседании суда.

В рубрике «Обзор прессы» на нашем сайте опубликована статья Ивана «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок».

В защиту Голунова высказались многие известные журналисты. По словам Владимира Познера, арест корреспондента «Медузы» «плевок в лицо всех журналистов России».