Суд отправил задержанного в Москве журналиста Ивана Голунова под домашний арест

08.06.2019 [Общество]
Суд отправил задержанного в Москве журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы сегодня вечером отправил под домашний арест на два месяца задержанного 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

— О домашнем аресте просила защита журналиста. Следствие и прокуратура ходатайствовали о помещении Голунова под стражу, — пишет издание.

До 7 августа 2019 года ему запрещено выходить за пределы квартиры, пользоваться телефоном и интернетом.

Ивану Голунову предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями.

«Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — сказал журналист на заседании суда.

 В рубрике «Обзор прессы» на нашем сайте опубликована статья Ивана «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок»

В защиту Голунова высказались многие известные журналисты. По словам Владимира Познера, арест корреспондента «Медузы» «плевок в лицо всех журналистов России».

 

Тэги: журналисты, полиция, наркотики
Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»

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