В Кичменгском Городке произошел хлопок газа в жилом доме

08.06.2019 [Происшествия]
В Кичменгском Городке произошел хлопок газа в жилом доме

Хлопок бытового газа произошел в ночь на 8 июня в деревянном двухквартирном доме на улице Подлесной в Кичменгском Городке. В результате инцидента травмы получила 47-летняя женщина.

По данным областного УМЧС, хлопок без последующего горения произошел в 00.07 в одной из квартир: 47-летняя женщина пришла на кухню и включила свет. Газ, который был в помещении из-за утечки, "хлопнул".

- Повреждено остекление квартиры, стена примыкающая к кухне (веранды), наружная обшивка (сайдинг). Стены, пол и потолок (капитального строения) без деформации, - отмечают в ведомстве.

Известно, что баллон с пропаном (целостность его не нарушена) в нарушение норм хранился внутри квартиры. В результате инцидента 47-летняя женщина получила перелом ноги и была доставлена в больницу.

В квартире живут четверо взрослых, расселение не требуется.
 

Ранее Newsvo сообщал, что в январе 2019 года в частном доме в Белозерске из-за неправильной эксплуатации газовой плиты произошел хлопок бытового газа. Хозяин был госпитализирован с ожогами в ЦРБ. Баллон, в нарушение требований, в том случае также хранился внутри дома.

 

Тэги: хлопок, газ, пострадал человек
Фото УМЧС по Вологодской области

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