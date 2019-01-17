В частном доме в Белозерске произошел хлопок бытового газа

Хлопок бытового газа произошел сегодня днем в частном доме на улице 12 декабря в Белозерске.

- По предварительной версии, причиной стала неправильная эксплуатация газовой плиты. В результате пострадал хозяин дома, госпитализирован с ожогами в ЦРБ, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Дом получил незначительные повреждения.