В частном доме в Белозерске произошел хлопок бытового газа

17.01.2019 [Происшествия]
В частном доме в Белозерске произошел хлопок бытового газа

Хлопок бытового газа произошел сегодня днем в частном доме на улице 12 декабря в Белозерске.

- По предварительной версии, причиной стала неправильная эксплуатация газовой плиты. В результате пострадал хозяин дома, госпитализирован с ожогами в ЦРБ, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Дом получил незначительные повреждения.

Фото пресс-службы областного УМЧС

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