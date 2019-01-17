В частном доме в Белозерске произошел хлопок бытового газа
17.01.2019 [Происшествия]
Хлопок бытового газа произошел сегодня днем в частном доме на улице 12 декабря в Белозерске.
- По предварительной версии, причиной стала неправильная эксплуатация газовой плиты. В результате пострадал хозяин дома, госпитализирован с ожогами в ЦРБ, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.
Дом получил незначительные повреждения.
Фото пресс-службы областного УМЧС
17.01.2019 [Общество]
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