«Яндекс» и ФСБ договорились по поводу передачи ключей шифрования данных пользователей

В «Яндексе» подтвердили наличие решения по поводу передачи Федеральной службе безопасности (ФСБ) России ключей шифрования, об этом пишет РБК. Речь идет о данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска».

«Ситуация очень простая: есть “закон Яровой”, и все его должны исполнять. Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», — сказал корреспонденту издания управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

По его словам, решение проблемы у участников конфликта «действительно есть», но отказался раскрыть детали.

ФСБ запросила ключи для дешифровки данных пользователей "Яндекса" еще несколько месяцев назад, однако, по данным СМИ, руководство компании откзывалось это сделать.

В «Яндексе» тогда говорили, что «закон Яровой», на который ссылались спецслужбы, не предполагает передачу ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.

Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ФСБ не жаловалась ведомству на неисполнение «Яндексом» их требований, и сообщил, что участники конфликта «в ходе диалога нашли приемлемое решение».

Как ранее сообщал Newsvo, Роскомнадзор обязал Tinder передавать ФСБ данные пользователей. Сервис знакомств внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).