Роскомнадзор обязал Tinder передавать ФСБ данные пользователей

04.06.2019 [Общество]

Роскомнадзор в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сервис для знакомств Tinder. Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на проект Роскомсвобода.

Согласно «закону Яровой», вступившему в силу в июле 2018 года, организаторы распространения информации обязаны хранить в течение полугода и предоставлять по требованию ФСБ личные данные пользователей, их переписку, а также аудио, видео и другие материалы из сообщений. В противном случае ресурс могут заблокировать.

Владелец Tinder указывает, что собирает имя и пароль пользователя, а также дополнительную информацию, который он сам предоставляет платформе: образ жизни, фото, интересы и т.д. При подписании на платные услуги ресурс хранит финансовую информацию клиента. Компания отмечает, что может раскрыть эту информацию по решению суда, а также в случае ведения расследований правоохранительными органами.

Тэги: знакомства, роскомнадзор, приложения, пакет Яровой

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