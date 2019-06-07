Вологжанин отсудил у продавца «Мерседеса» 700 тысяч рублей из-за «скрученного» пробега

Житель Вологодской области купил с рук "Мерседес", а через некоторое время узнал, что пробег машины в два раза больше, чем показывает одометр. Мужчина через суд взыскал с продавца часть выплаченных за авто денег.

Как следует из материалов дела, между продавцом и покупателем был заключен договор купли-продажи транспортного средства «Mercedes-Benz». Общая стоимость транспортного средства по условиям заключенного сторонами соглашения составила 2 500 000 рублей c учетом пробега автомобиля 76 215 км.



- После приобретения автомобиля покупатель обратился в сервисный центр «Mercedes-Benz», где получил цифровой сервисный отчет, в котором значилось, что в показания одометра автомобиля внесены изменения – его фактический пробег составил 194 464 км. Согласно проведенной экспертизе стоимость аналогичного транспортного средства составляет 1 739 000 рублей, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Чтобы вернуть себе разницу между покупной ценой и реальной стоимостью авто в 761 000 рублей, покупатель иномарки обратился в суд. Поскольку факт "скручивания" пробега подтвержден документально, а размер пройденного автомобилем пути влияет на величину его физического износа, и требования о взыскании этих денег были удовлетворены в полном объеме.

Ранее Newsvo сообщал, что в Белозерском районе суд обязал администрацию интернет-магазина вернуть деньги покупателю за видеорегистратор, который он не получил. Вместо электроники в посылке были накладные зубы.