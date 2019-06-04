Жителю Белозерского района вместо купленного видеорегистратора прислали накладные зубы

В Белозерском районе суд обязал администрацию интернет-магазина вернуть деньги покупателю за видеорегистратор, который он не получил. Вместо электроники в посылке были накладные зубы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, житель Белозерского района решил купить видеорегистратор через интернет. Для этого он оформил соотвествующий заказ на сайте, принадлежащем ООО «Успех», и оплатил его. Товар доставлялся "Почтой России". После вскрытия посылки выяснилось, что вместо видеорегистратора в ней оказались накладки (виниры) для зубов верхней челюсти.

Несколько месяцев покупатель требовал с администрации интернет-магазина вернуть ему деньги за товар, однако все его жалобы остались без внимания. Тогда мужчина обратился в суд.

На заседание ответчик не явился. Суд обязал ООО «Успех» вернуть заплаченные покупателем за видеорегистратор 4 320 рублей и выплатить мужчине штраф в размере 2 160 рублей. Кроме того, с администрации интернет-магазина взыскали государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 400 рублей.

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