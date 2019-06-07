45 литров контрафактного алкоголя изъяли у водителя фуры в Череповце

45 литров немаркированного алкоголя изъяли полицейские у водителя фуры в Череповце. Спирт в канистрах конфисковали, мужчине грозит штраф.

В полицию позвонил охранник одного из городских предприятий и рассказал, что на контрольно-пропускном пункте остановили грузовой автомобиль "Скания" под управлением 39-летнего мужчины. При осмотре в кабине транспортного средства нашли картонную коробку. В ней находились 11 бутылей с неизвестной жидкостью.

- Полицейские установили, что по пути следования на одной из придорожных автостоянок мужчина приобрел у неизвестных канистры с немаркированным алкоголем объемом 4,5 литров каждая, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией данной продукции.

Ранее Newsvo сообщал, что в середине мая череповецкие полицейские изъяли у дальнобойщика 50 литров контрафактного алкоголя.