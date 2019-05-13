Пять канистр со спиртом изъяли полицейские у дальнобойщика в Череповце

13.05.2019 [Происшествия]

50 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские у дальнобойщика в Череповце.  Спирт в канистрах конфисковали, мужчине грозит штраф.

В полицию позвонил охранник одного из городских предприятий и рассказал, что на контрольно-пропускном пункте остановили грузовой автомобиль под управлением 31-летнего мужчины. В кабине транспортного средства они обнаружили картонную коробку. В ней находились пластиковые канистры с неизвестной жидкостью.

- Прибывшие на место событий полицейские выяснили, что водитель фуры находился в служебной командировке и следовал в Череповец. По пути на одной из придорожных автомобильных стоянок он приобрел по заниженной цене пять канистр алкоголя объемом 50 литров, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении 31-летнего нарушителя составили административный протокол по статье 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией данной продукции.

- Чтобы ограничить нелегальный оборот алкоголя, в законодательстве на сегодняшний день введена специальная норма: при перемещении по территории Российской Федерации на одного человека допускается не более 10 литров немаркированной алкогольной продукции,- ранее пояснил корреспонденту Newsvo заместитель начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД России по г.Вологде Александр Тузов.

Тэги: контрафакт, спирт
Фото пресс-службы областного УМВД

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