Перекресток улиц Предтеченская и Герцена в Вологде перекроют из-за реконструкции ливневки 8 и 9 июня

В Вологде из-за работ по реконструкции ливневки 8 и 9 июня закроют для автомобилей перекресток улиц Предтеченская и Герцена. Ограничение будет действовать с 8 до 22 часов.

- Специалисты просят водителей соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных на период реконструкции ливневой канализации. Кроме того, необходимо заранее продумать маршруты объезда этого участка улицы, - сообщает пресс-служба городкой администрации.

Как ранее сообщал Newsvo, аукцион по поиску подрядчика на ремонт участка ливневой канализации на улице Предтеченской (от улицы Козленской до улицы Герцена) выиграло ООО «Веста». По данным сайта госзакупок, контракт на 7,3 млн рублей был подписан в сентябре 2018 года, выполнить все работы фирма должна была в течение 90 дней.

Фактически на объект рабочие вышли в ноябре, сообщалось, что все работы будут завершены до конца декабря.

- Коммунальщики установили колодцы по четной и нечетной стороне ул. Предтеченской. Работы продолжались до окончательного промерзания грунта. На зимний период траншею засыпали песком со щебнем и утрамбовали покрытие, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Таким образом, в нарушение ранее установленных сроков, завершать реконструкцию ливневки будут уже летом 2019 года. И улицу Герцена, перекопанную в прошлом году из-за ремонта теплосети, снова перекопают.

- У нас осталось выполнить участок ливневой канализации под улицей Герцена. Предполагалось, что этот участок будет пройден с помощью метода ГНБ (ред. – горизонтальное бурение), чтобы не нарушать свежее покрытие улицы Герцена, которое было восстановлено после прошлогоднего ремонта тепловой сети. Но буквально две недели назад подрядчик и «Водоканал» проинформировали нас о том, что в связи с большим количеством там коммуникаций на этом участке метод ГНБ не целесообразен.Придется все-таки открытым способом разрабатывать траншею, закладывать участок этот ливневой канализации. Я считаю, что сделать это надо. Потому что иначе зачем мы делали все остальное, - отметил в марте 2019 года на пресс-конференциии. о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

Newsvo направил вопрос пресс-службе городской администрации, чтобы нам прокомментировали ситуацию со срывом сроков. Как подтвердили в администрации Вологды, сроки выполнения контракта были сорваны: