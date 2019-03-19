Улицу Герцена в Вологде снова перекопают: теперь там будут прокладывать участок ливневой канализации

В начале апреля в Вологде снова вскроют асфальт на перекрестке улиц Герцена и Предтеченской - там будут прокладывать ливневую канализацию. В прошлом году этот участок уже перекапывали - летом там ремонтировали тепловую трассу. В качестве причины вскрытия недавно уложенного асфальта в администрации города назвали тот факт, что изначально ливневку собирались делать методом горизонтального бурения, при котором не нужно вскрывать асфальт. Однако потом оказалось, что этот метод не подходит "в связи с большим количеством там коммуникаций на этом участке". Получается, в "Вологдагорводоканале" и городской администрации не знают, где и какие коммуникации проложены в городе.

Сейчас администрация Вологды сообщает, что работы по прокладыванию ливневки будут проведены «открытым способом»: это означает, что придется вскрывать асфальт.

Как ранее сообщал Newsvo, аукцион по поиску подрядчика на ремонт участка ливневой канализации на улице Предтеченской (от улицы Козленской до улицы Герцена) выиграло ООО «Веста». По данным сайта госзакупок, контракт на 7,3 млн рублей был подписан в сентябре 2018 года, выполнить все работы фирма должна была в течение 90 дней.

Фактически на объект рабочие вышли в ноябре, сообщалось, что все работы будут завершены до конца декабря.

- Коммунальщики установили колодцы по четной и нечетной стороне ул. Предтеченской. Работы продолжались до окончательного промерзания грунта. На зимний период траншею засыпали песком со щебнем и утрамбовали покрытие, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Таким образом, в нарушение ранее установленных сроков, завершать реконструкцию ливневки будут уже весной 2019 года.

- У нас осталось выполнить участок ливневой канализации под улицей Герцена. Предполагалось, что этот участок будет пройден с помощью метода ГНБ (ред. – горизонтальное бурение), чтобы не нарушать свежее покрытие улицы Герцена, которое было восстановлено после прошлогоднего ремонта тепловой сети. Но буквально две недели назад подрядчик и «Водоканал» проинформировали нас о том, что в связи с большим количеством там коммуникаций на этом участке метод ГНБ не целесообразен. Придется все-таки открытым способом разрабатывать траншею, закладывать участок этот ливневой канализации. Я считаю, что сделать это надо. Потому что иначе зачем мы делали все остальное, - отметил на пресс-конференциии. о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

Newsvo направил вопрос пресс-службе городской администрации, чтобы нам прокомментировали ситуацию со срывом сроков.

Ремонт тепловой трассы на перекрестке Герцена-Предтеченская летом 2018 года. Фото Newsvo.

На перекрестке будут установлены колодец ливневой канализации и дождеприемник. В зависимости от размещения подземных коммуникаций будут вырыты траншеи. Чтобы минимально затрагивать движение на магистральных улицах, работы планируется организовать в ночное время.

Ремонт на этом участке дороги необходимо провести перед стартом летней ремонтной кампании. Восстановление асфальтового покрытия на участке ремонта ливневки пройдет в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают в городской администрации.

Почему работы по ремонту тепловой трассы на этом участке и прокладыванию там ливневки не были грамотно продуманы еще на этапе планирования, чтобы асфальт не пришлось вскрывать дважды, не понятно.

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10 марта 2019 года "Вологдагорводоканал" также заключил договор на выполнение проектных-изыскательских работ на объекте «Реконструкция самотечного коллектора D-900 по ул. Конева от Воркутинской до ул. Герцена». Согласно информации на сайте госзакупок, за 2,24 млн рублей эти работы выполнит ООО «Инженерный центр «Партнер» из Екатеринбурга.

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