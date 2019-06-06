В Череповце 15-летний подросток напал на женщину в лифте, пытаясь задушить

06.06.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские вычислили 15-летнего подростка, который напал на женщину в лифте, чтобы отобрать ее сумку, но, испугавшись, сбежал. 

Инцидент произошел в январе этого года в подъезде жилого дома в Заягорбском районе города. В дежурную часть позвонила женщина и рассказала, что на нее напали в лифте. Она зашла в кабину с неизвестным молодым человеком, который нажал кнопку этажом выше, чем живет череповчанка.

- При выходе на площадку женщина почувствовала, что ее что-то с силой тянет назад и кто-то пытается выхватить сумку. Череповчанка закричала, чтобы привлечь внимание соседей, чем и спугнула нападавшего. Неизвестный выбежал из лифта и скрылся, - сообщает пресс-служба областного УМВД,

После попытки нападения женщина почувствовала на своей шее стянутый собачий поводок.

На установление и розыск нападавшего потребовалось несколько месяцев: женщина сообщила очень мало примет злоумышленника. Тем не менее, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого. Им оказался череповчанин 2004 г.р.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Оперативники проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений.

Ранее Newsvo сообщал, что на сельской дискотеке в Сокольском районе 16-летний подросток во время ссоры убил 25-летнего молодого человека, несколько раз ударив его ножом. Трагедия произошла в доме культуры деревни Марковское 26 мая.

Тэги: лифт, нападение, подростки

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