Регоператор «Аквалайн» пытался снять с себя обязанность по уборке переполненных мусорных площадок в Вологде

06.06.2019 [Общество]

«Аквалайн» через суд пытался оспорить решение гордумы Вологды, в котором регоператора обязали убирать контейнерные площадки, переполненные из-за вывоза мусора не по графику.

Как ранее сообщал Newsvo, соответствующие изменения в правила благоустройства города были внесены в марте на сессии Гордумы.

— Условно говоря, если в семь утра региональный оператор по графику должен приехать забрать мусор, а он нарушил график на три часа и приехал, скажем, в 11 часов, он, соответственно, должен убрать все, что находится на контейнерной площадке и рядом с контейнерной площадкой. С учетом того, что жители принесли туда, — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Эту норму региональный оператор попытался отменить, направив иск в Вологодский областной суд. В обоснование своих требований «Аквалайн»  указал, что сфера обращения с ТКО регулируется федеральным законодательством.

— Вологодская городская Дума при принятии оспариваемых норм превысила свои полномочия, поскольку возложила обязанность по уборке контейнерной площадки на регионального оператора, тогда как согласно федеральному законодательству региональный оператор несет ответственность с момента погрузки ТКО, — заявили в суде представители «Аквалайна».

Представители городской администрации возразили, что полномочия не были превышены, поскольку федеральный закон разрешает органам местного самоуправления принимать свои правила благоустройства, а обязанность по уборке площадок на «Аквалайн» возложили только в случае нарушения графика вывоза мусора.

— Вологодский областной суд, выслушав стороны, исследовав материалы административного дела, заслушав заключение прокурора Прокуратуры Вологодской области, оставил исковые требования ООО «Аквалайн» к Вологодской городской Думе об оспаривании в части нормативно-правового акта без удовлетворения, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

 

Тэги: вывоз мусора
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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