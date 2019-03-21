В Вологде регионального оператора обязали убирать площадки, переполненные из-за вывоза мусора не по графику

21.03.2019 [Общество]

В Вологде регионального оператора обязали приводить в порядок переполненные из-за не вывезенного вовремя мусора контейнерные площадки. Соответствующие изменения в правила благоустройства города были внесены сегодня на сессии Гордумы.

- Условно говоря, если в семь утра региональный оператор по графику должен приехать забрать мусор, а он нарушил график на три часа и приехал, скажем, в 11 часов, он, соответственно, должен убрать все, что находится на контейнерной площадке и рядом с контейнерной площадкой. С учетом того, что жители принесли туда, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

При этом в остальных случаях, когда не идет речь о нарушении графика вывоза мусора, обязанность по уборке контейнерных площадок, в том числе и от снега, лежит на управляющих компаниях и ТСЖ. Если же региональный оператор просыпал мусор во время погрузки, он обязан убрать все, что просыпалось.

Все эти правила теперь оговорены в правилах благоустройства Вологды, за их нарушение и регоператор, и управляющие организации могут понести административную ответственность.Какую – будет решать комиссия городской администрации, рассматривающая отдельно каждый случай.

- Но я надеюсь, что нам не будет необходимости привлекать к ответственности. Задача департаменту стоит работать с регоператором в режиме онлайн. И на сегодняшний день, мы проводили замеры, после обращения департамента к регоператору время реагирования составляет 30 минут. То есть мы их, можно сказать, уже выдрессировали. А если регоператор расслабится, то теперь вступают в дело правила благоустройства, - отметил Сергей Воропанов.

Напомним, прокуратура Вологодской области принимает жалобы на проблемы с вывозом мусора и незаконные свалки на своем сайте.

Тэги: мусор
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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