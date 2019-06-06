В Вожегодском районе открыли новую ферму

Новый животноводческий комплекс начал работу в деревне Гридино Вожегодского района. Пять лет назад местный житель Александр Лёвкин выкупил фонды убыточного сельхозпредприятия и запустил современную ферму.

На реализацию проекта фермер получил областной грант в размере почти 17 млн. рублей. Кроме того, с 2015 по 2017 год ему была оказана финансовая поддержка из областного и федерального бюджетов на производство молока, растениеводство, прирост поголовья и другие нужды, всего около 6,7 млн. рублей.

Общая стоимость проекта с учетом собственных и заемных средств составила 30 млн. рублей. Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Лёвкина в этом году может также претендовать на получение субсидии на увеличение поголовья коров в размере 1 млн. рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас на ферме находится около 240 голов КРС, из которых 130 — дойное стадо. Через три года общее поголовье крупного рогатого скота планируют увеличить до 370 голов, а производство молока - до 1300 тонн в год. Срок окупаемости проекта — 6 лет. Есть планы и по установке собственной перерабатывающей линии.

«В последние годы в целом увеличивается господдержка сельскохозяйственной отрасли. В этом году по поручению губернатора области Олега Кувшинникова выделены дополнительные средства: общая сумма поддержки сельхозпроизводителей достигнет более 2 млрд. 800 млн. рублей. Таких денег сельское хозяйство Вологодчины не видело много лет, это серьезная помощь. Если такими темпами будем наращивать господдержку, думаю, за ближайшие три года она достигнет 10 млрд. рублей, — отметил замгубернатора Михаил Глазков. — Сельское хозяйство — одна из точек опоры не только для экономики Вологодской области, но и для ее социального развития, социальной устойчивости. Жизнь на земле, жизнь в районах без сельхозпроизводства невозможна».

Как ранее сообщал Newsvo, Вологодская область в 2019 году получит 9,4 млн рублей субсидии на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». При этом в 2020 году сумма субсидии составит 14,3 млн. рублей, в 2021 г. – 10,1 млн. рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.