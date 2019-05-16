Вологодская область в 2019 году получит дополнительные 9,4 млн рублей на поддержку фермеров

16.05.2019 [Общество]

Вологодская область в 2019 году получит 9,4 млн рублей субсидии на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». При этом в 2020 году сумма субсидии составит 14,3 млн. рублей, в 2021 г. – 10,1 млн. рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Как сообщает пресс-служба областного правительства, трансферты будут предоставляться на софинансирование региональных программ, обеспечивающих достижение результатов национального проекта. Деньги будут направляться на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, частичное возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на приобретение имущества, техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельхозкооператива. Кроме того, средства пойдут на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

«Сегодня перед всеми, кто профессионально занимается сельским хозяйством на Вологодчине, открыты широкие возможности для получения субсидий. Только в этом году на поддержку наших аграриев из федерального и регионального бюджетов будет выделен колоссальный объем средств – почти 2,5 млрд. рублей. Наша задача – обеспечить максимально комфортные условия для запуска новых сельхозпроизводств и увеличения мощностей действующих. А это, в свою очередь, позволит области сохранить продовольственную безопасность и независимость, а также укрепить позиции экспортно-ориентированного региона», - подчеркнул заместитель губернатора Михаил Глазков.

По данным пресс-службы, в 2018 году вологодские сельхозпроизводители достигли самых высоких объемов производства молока за последние 15 лет - 531,7 тыс. тонн. Обеспеченность области молоком сегодня составляет 197% от собственных потребностей, картофелем – 141%, яйцом – 136%. Общая посевная площадь в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона в этом году составит 342 тысячи га, на которых вологодские аграрии планируют произвести не менее 226 тысяч тонн зерна, 60 тысяч тонн картофеля, 10 тысяч тонн овощей и 3,6 тысяч тонн льноволокна.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: сельское хозяйство, финансирование, фермеры

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