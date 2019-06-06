Следователи проверят информацию об избиении отчимом 9-летней девочки в Вологде

06.06.2019 [Происшествия]

В Вологде следователи проверят информацию об избиении в семье 9-летней девочки. Пост об этом накануне появился в группе "Памяти Степана Кукина".

В нем говорится, что родители ребенка развелись, после этого долгое время девочка жила у бабушки, но потом вернулась ее мать. Она снова вышла замуж и взяла дочь на воспитание в свою семью. 

- Бабушка узнала в феврале от девочки о том, что внучку избивает отчим, и практически сразу пошла в опеку и рассказала о происходящем. Со слов девочки, отчим бил ребенка веревками по голове и систематически избивал! Опека сделала выезд, но в ответе написали, что условия проживания отвечают и жизни и безопасности девочки ничего не угрожает, - пишут в группе.

В апреле бабушка девочки обратилась к юристам и вышла в суд с иском об устранении препятствий общения с внучкой родными. В итоге 30 мая, как сообщает группа "Памяти Степана Кукина", ребенка изъяли из семьи.

- Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и дать юридическую оценку сложившейся ситуации с точки зрения преступлений против личности, включая ст.117 УК РФ (истязание). Одновременно следователи тщательнейшим образом изучат вопрос достаточности и эффективности принимаемых органами профилактики мер, в том числе подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, работников органов опеки и попечительства, а также иных субъектов профилактики, на предмет признаков состава преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность), - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде возбуждено уголовное дело по факту избиения отчимом 16-летнего подростка. Мальчик был доставлен в больницу с травмой головы в ночь на 19 мая.  Выяснилось, что травмы ребенку нанес нетрезвый отчим.

Тэги: дети, опека, избиение

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