Финалисты конкурса проектов благоустройства набережной в Вологде отказываются участвовать во втором этапе

05.06.2019 [Общество]

Финалисты конкурса проектов благоустройства набережной в Вологде заявили, что не согласны с решением Союза архитекторов России отменить выплату премий и назначить второй тур из-за плохой проработки проектов.

Как ранее сообщал Newsvo, конкурс проектов благоустройства набережной в Вологде был объявлен городской администрацией в ноябре прошлого года. Участвовать в нем могли проектные и персональные коллективы, архитектурные мастерские и бюро, а также как профессиональные, так и начинающие архитекторы и дизайнеры.

Прием заявок шел до 4 февраля, их поступило четыре. Позднее городская администрация решила продлить прием заявок еще на месяц.

25 апреля в Союзе архитекторов пришли к выводу, что из-за большого количества замечаний к проектам и их недостаточной проработки конкурс необходимо признать несостоявшимся. Авторам четырех заявок предложили отредактировать их и поучаствовать во втором этапе конкурса. Призовой фонд (100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч — за второе, 25 тысяч — за третье) также перенесли на второй этап.

— Авторские коллективы работ, выбранных для участия во «втором туре», считают, что организаторы нарушили собственное положение о конкурсе, регламент его проведения, региональные правила проведения конкурсов, а также соответствующие нормы Гражданского кодекса РФ. В протоколе рабочего совещания жюри конкурса не приводятся конкретные замечания относительно проработки проектов. Отобранные четыре проекта в разной степени соответствуют основной цели конкурса, что подкреплено авторитетным мнением экспертов, отраженным в рецензиях, — сообщает группа УрбанВологда в соцсети.

Участники конкурса также опасаются, что он не нацелен на реализацию проекта победителя, так как на это нет финансирования. При этом сплошное бетонирование набережной продолжается.

— Такая манипуляция с конкурсом подрывает не только репутацию Союза архитекторов России и его регионального отделения в Вологде, но и грубо игнорирует голоса жителей города, не согласных с бетоном, — говорится в обращении архитекторов.

Финалисты требуют отмены и пересмотра решения конкурсной комиссии. Они направили письма президенту Союза архитекторов России, в региональное отделение организации, начальнику департамента градостроительства Вологды.

Тэги: благоустройство, бетонирование, набережная
Сюжет: благоустройство набережной

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