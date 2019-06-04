В Вологде 11 июня презентуют новую книгу о писателе Василии Белове

04.06.2019 [Культура]

Новую книгу «Сияние слова Василия Белова» презентуют в Вологде 11 июня. Издание, посвященное малоизвестным страницам жизни и творчества вологодского писателя, представит автор Геннадий Сазонов.

В «Сиянии слова» под одной обложкой собраны пять книг, названных автором тетрадями: «Далёкая заря» (Грязовецкая тетрадь), «Печальник земли русской» (Вологодская тетрадь), «В краю ольховом» (Харовская тетрадь), «В кругу друзей» (Петербургская тетрадь) и «От Франции до Японии» (Зарубежная тетрадь).

- Каждое из мест, которым посвящены главы новой книги, сыграло важную роль в становлении Василия Белова как писателя и неутомимого общественного деятеля. Вот, к примеру, выдержки из беседы Геннадия Алексеевича с Ольгой Сергеевной Беловой о Грязовце – городе, где начинал свою карьеру Василий Иванович: «Здесь по-настоящему началось его творчество, здесь он создал семью, Грязовец дал ему путёвку в Литературный институт, сохранились здания, которые помнят Белова...», - сообщет центральная библиотечная система Вологды.

В книге рассказывается также о поездке Василия Белова во Францию и о его выступлении в университете в Сорбонне, а также о его впечатлениях от Парижа 70-х годов. В каждой из «тетрадей» собраны воспоминания друзей, беседы с писателем, описания встреч, в том числе из зарубежных поездок. Дополняют рассказы о писателе стихотворения самого Василия Белова и рисунки художника Эдуарда Фролова, который неоднократно оформлял его книги.

Презентация состоится 11 июня в 16.00 в Центре писателя Василия Белова по адресу: Щетинина, 5.

Вход свободный. Телефон для справок: 51-50-10.

Ранее Newsvo сообщал, что объявлен сбор средств на изготовление и установку памятника писателю Василию Белову в Вологде. Соответствующее обращение к «деятелям культуры, политикам, предпринимателям России» опубликовано в апрельском номере журнала «Наш современник».

Тэги: Белов, книга, презентация

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