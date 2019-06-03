«Кокос, мокос и сенокос»: выставка работ художника Евгения Родионова открылась в Череповце

03.06.2019 [Культура]

В арт-кафе "Вернисаж" в Череповце открылась выставка «Кокос, Мокос и Сенокос» вологодского художника Евгения Родионова. На ней представлены работы, созданные автором в 2018-2019 годах.

«Что есть плохо, а что хорошо? В чем есть счастье, а в чём нет? Где радость черпать и какой ложкой? На кого мы похожи, а на кого походить не хотим? Множество вопросов задаю себе каждый день. Пытаюсь отвечать. Сегодня так, на следующий день иначе. Не существует постоянства. Мир переменчив, а ухватить его за хвост очень хочется. Прыгаю и хватаю. Хватаю, а он вырывается. Так и балуемся!» - говорит о своих работах Евгений.

Картины в арт-кафе выставлены еще с 1 июня, официальное открытие выставки намечено на 5 июня в 18 часов. Работать она будет месяц. Вход свободный. 

Ранее Newsvo сообщал, что выставка работ художника "Ягода Арбуз" работала в Доме дяди Гиляя в Вологде. 

Тэги: художники

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