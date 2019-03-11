В Вологде откроется выставка «Ягода арбуз» художника Евгения Родионова

11.03.2019 [Культура]

Выставка картин Евгения Родионова «Ягода арбуз»  откроется в «Доме дяди Гиляя» на улице Чернышевского в Вологде. На ней будут представлены картины из большой художественной серии «Бабы. Барышни. Девчата» 2016-2017 гг, созданной вологодским художником. По словам автора, серия эта живописно-сказочная.

- Она добрая и радостная. Солнечная и беззаботная. Амурная серия! Тут нет места всяким бедам-хлопотам. Тут жизнь такая, какую хочется, да не каждому можется. Но расстраиваться рано! И всего-то надобно: картины красивые посмотреть, потом глаза свои закрыть и, как барышни родионовские делают, - на локотках крылья самодельные, пуховые и белоснежные защелкнуть да разбежаться с горочки! – пишут организаторы в группе выставки в соцсети.

«Ягода арбуз» откроется 16 марта в 16 часов. Как долго выставка будет работать, станет известно позднее. Вход свободный.

Фото из группы выставки в соцсети

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