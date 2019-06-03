Контракт на ремонт Пошехонского шоссе в Вологде стоимостью 72 млн рублей выиграло АО «ВАД»

АО "ВАД" выиграло контракт на ремонт Пошехонского шоссе в Вологде. За 72 млн рублей подрядчик должен привести в порядок участок улицы от дома № 37 до Пошехонского кладбища, включая кольцевую развязку.

- На этом отрезке будет обновлена проезжая часть, а также обустроены и укреплены обочины. Срок выполнения работ - октябрь 2019 года. В ближайшее время с подрядчиком будет подписан контракт, - пояснили в департаменте городского хозяйства администрации города Вологды.

Таким образом, на данный момент определены подрядчики по всем девяти городским улицам, которые предстоит отремонтировать этим летом в Вологде в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как ранее сообщал Newsvo, ремонтом остальных участков занимаются компании «Магистраль» и «Дорсервис». Им достались три лота на общую сумму 417,5 млн рублей.

На трех объектах - ул. Карла Маркса, ул. Северной и ул. Гагарина - работы уже начались.



Ранее Newsvo также сообщал, что по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Вологде в 2019 году будет отремонтировано 13 км дорог общей площадью свыше 180 тысяч кв. м. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено порядка 600 млн рублей.

