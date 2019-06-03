Зажигательная зумба, веселые квесты и смех: Вологда встретила главный детский праздник

03.06.2019 [Общество]
Зажигательная зумба, веселые квесты и смех: Вологда встретила главный детский праздник

Вологда встретила День защиты детей: основные мероприятия прошли на площади Революции, а в районах праздники устроили ТОСы. Там было по-настоящему тепло, семейно и радостно. 

ТОС «Бригантина», к примеру, организовал квест «В поисках клада» и накрыл во дворе стол с фруктами и сладостями. По итогу квеста среди его участников разыграли призы. 

ТОС «Водники» организовал сразу три площадки для празднования Дня защиты детей. Детские праздники прошли во Фрязиновском парке, на Северной, 10б и на Карла Маркса, 123. Там в программе была гонка на самокатах, "вкусное варенье от Карлсона", рисование и другие интересные конкурсы. 

Очень яркий детский праздник получился у активистов ТОСа «Охмыльцево». Мероприятие прошло во дворе дома по адресу: Окружное шоссе, 24а. 

Ребята рисовали картины на асфальте, лепили, вырезали, клеили, танцевали зажигательную зумбу, ползали по лабиринту, прыгали в мешках и соревновались в различных конкурсах. А на бревно, где детей должны были сбивать мешком, выстроилась целая очередь. 



Очень много командных игр провели для детей волонтеры из "Горкома", которые в этот день были с детишками на одной волне. 



Для ТОСа «Охмыльцево» проведение таких праздников очень хороший опыт, ведь организовано самоуправление было совсем недавно. Жителям микрорайона предстоит еще решить много важных вопросов, чтобы сделать жизнь комфортнее и интереснее. 

Ранее Newsvo сообщал, что весной жители Охмыльцево добились того, чтобы на их территории появился Рождественский парк. На детском празднике все соседи могли поучаствовать в голосовании и самим решить, чтобы они хотели видеть в нем.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Тэги: ТОСы
Сюжет: ТОСы в Вологде
Фото newsvo.ru

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