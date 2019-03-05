В Вологде утвердили проекты сквера и двух детских площадок

Еще три проекта в рамках «Народного бюджета» утвердил общественный совет Вологды. Средства будут выделены на обустройство сквера и двух детских площадок.

Дополнительное заседание рабочей группы по рассмотрению инициатив ТОСов прошло 1 марта. Свои проекты представили недавно созданные ТОСы "Охмыльцево" и "Клубова", а также ТОС "Баранково". Решение о расширении списка участников «Народного бюджета ТОС» принял мэр Вологды Сергей Воропанов. Теперь 1 млн рублей будет распределен между двумя новыми ТОСами (эти средства предназначались ТОС «Гражданин», однако от него не поступило предложений по проекту).

Жители ТОСа "Охмыльцево" хотят, чтоб рядом с домами №24а и 26а на Окружном шоссе появился сквер. Они предлагают обустроить дорожки, установить лавки, урны и посадить деревья. Инициативу поддержали единогласно, кроме того, в центре парка предложили поставить фонтан – его установку профинансируют предприниматели.

- Член рабочей группы Афган Султанов предложил ТОСу "Охмыльцеву" помощь в реализации проекта. Начальник департамента градостроительства города Анатолий Баранов заверил, что в новом генплане, земельный участок, на котором планируется сквер, будет иметь категорию "Зеленые зоны". На данный момент он имеет категорию "Под строительство", - пояснил заместитель председателя общественного совета Вологды Максим Выдров.

Рисунок сквера из группы ТОСа "Охмыльцево".

В группе ТОСа идет голосование за название будущего сквера. Пока в нем лидирует Рождественский парк, на втором месте - Охмыльцевский парк.

ТОСы "Клубова" и "Баранково" выступили с инициативой создать в своих микрорайонах детские площадки. Председатель ТОС "Клубова" Оксана Малеева отметила, что с установкой площадки им поможет магазин спортивного инвентаря.

ТОС "Баранково" ранее успешно прошел защиту с инициативой по освещению микрорайона, но эта территория вошла в программу "Светлые улицы Вологодчины", поэтому ТОС представил новую инициативу - детская площадка улиц Канифольная и Дальняя.

Напомним, на реализацию проекта «Народный бюджет ТОС» из бюджета города направлено 36 млн рублей. Этот объем финансирования распределен между городскими ТОСами, исходя из количества жителей, проживающих на территории общественного самоуправления. Суммы поддержки составляют от 500 тысяч до 2 млн рублей. Перечень инициатив ТОС, рекомендованных рабочей группой общественного совета Вологды для реализации, опубликован на официальном сайте fдминистрации города Вологды.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.