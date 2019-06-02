Баскетболистки-школьницы из Вологды вышли в финал всероссийских соревнований

С 27 мая по 2 июня в Вологде прошел II этап спортивных соревнований летней спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек 2004-2006 г.р. В областную столицу приехали команды из Мурманской, Новгородской, Ленинградской, Псковской областей а так же республик Коми и Карелия.



Вологодскую область представляла команда воспитанниц "СШОР по баскетболу" города Вологды. На групповом этапе вологжанки одержали три победы в трех матчах, взяв верх над сборными республики Коми, Мурманской и Нижегородской областей, два последних матча завершились со счетами 134:30 и 123:11 соответственно.



В полуфинале вологодские баскетболистки обыграли сборную Ленинградской области со счетом 116:21, а в финале сборная Вологодской области взяла верх над баскетболистками из республики Коми - 76:43.



По итогам соревнований были вручены индивидуальные награды, титул MVP, самый ценный игрок турнира, получила вологжанка Екатерина Малыгина, в среднем за матч она набирала 33 очка.



Теперь вологодская команда отправиться на финал всероссийских соревнований, который пройдет в Мытищах в июле.

