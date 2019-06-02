Баскетболистки-школьницы из Вологды вышли в финал всероссийских соревнований

02.06.2019 [Спорт]

С 27 мая по 2 июня в Вологде прошел II этап спортивных соревнований летней спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек 2004-2006 г.р. В областную столицу приехали команды из Мурманской, Новгородской, Ленинградской, Псковской областей а так же республик Коми и Карелия.

Вологодскую область представляла команда воспитанниц "СШОР по баскетболу" города Вологды. На групповом этапе вологжанки одержали три победы в трех матчах, взяв верх над сборными республики Коми, Мурманской и Нижегородской областей, два последних матча завершились со счетами 134:30 и 123:11 соответственно.

В полуфинале вологодские баскетболистки обыграли сборную Ленинградской области  со счетом 116:21, а в финале сборная Вологодской области взяла верх над баскетболистками из республики Коми  - 76:43.

По итогам соревнований были вручены индивидуальные награды, титул MVP, самый ценный игрок турнира, получила вологжанка Екатерина Малыгина, в среднем за матч она набирала 33 очка.

Теперь вологодская команда отправиться на финал всероссийских соревнований, который пройдет в Мытищах в июле.
 

Тэги: баскетбол

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Я сейчас вам голову сломаю!»: в Вологде внук депутата угрожает в школе одноклассникам и поднимает руку на учительницу
В Вологде учитель школы № 3, которой угрожал ученик, отказалась от классного руководства
В Вологде следователи занялись случаем в школе № 3, где второклассник угрожал однокласснику и учителю
В Вологде арестованы юристы Федотов и Бритвин, подозреваемые в уничтожении вещдоков
Приставы арестовали квартиру, гараж и «BMW» осужденного за взятки экс-замгубернатора Вологодской области
«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину
В Вологде двое юристов вместе с сообщниками уничтожили автобусы - вещдоки по делу о мошенничестве
Дым сигарет из кабинета депутата заксобрания возмутил вологжанина
В Вологде арестовали женщину-опекуна погибшего Степы Кукина
Экс-заместителю мэра Вологды Антону Мусихину продлили ограничение свободы
02.06.2019 [Экономика]

Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов России с наиболее закредитованным населением

851
0
31.05.2019 [Общество]

Дым сигарет из кабинета депутата заксобрания возмутил вологжанина

3954
2
31.05.2019 [Происшествия]

В Вологде арестовали женщину-опекуна погибшего Степы Кукина

3298
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трое жителей Череповца украли 800 литров топлива с предприятия
В школе №30 в Вологде установят тепловизор для контроля температуры тела учеников
Наборы для новорожденных будут бесплатно выдавать в роддомах Вологодской области
Баскетболистки-школьницы из Вологды вышли в финал всероссийских соревнований
Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов России с наиболее закредитованным населением
В Вологодском районе ищут водителя грузовика, который сбил пешехода на "зебре" и скрылся
Праздник для детей «Вологодская сладкая сказка» пройдет на площади Революции 1 июня
 


30.05.2019 [Происшествия]

«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину

4731
0
02.06.2019 [БлогоVO]

Лосёнок умер

430
0
02.06.2019 [Обзор Прессы]

Сугроб раздора: в Вологде возник конфликт из-за растаявшей кучи снега

309
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика