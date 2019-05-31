Праздник для детей «Вологодская сладкая сказка» пройдет на площади Революции 1 июня

Детский праздник "Вологодская сладкая сказка" пройдет 1 июня с 11 до 16 часов на площади Революции в Вологде. В День защиты детей там будут работать спортивные площадки, сладкие мастер-классы, площадка для художественного творчества, аттракционы для детей, ярмарка.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в начале мероприятия маленьких гостей поприветствует Дед Мороз, на главной сцене выступят победители фестиваля-конкурса детского творчества «Маленькая страна».



«Украшением праздника станет выступление уникального коллектива из Москвы - Театра Охочих Комедиантов. Это содружество профессиональных артистов, сочетающих в своих спектаклях приемы народного театра, импровизацию и интерактивное действие. Мастера площадного театра посетят Вологду впервые. Также в празднике примут участие военно-патриотический центр «Вымпел», городские учреждения культуры, дополнительного образования и спорта», - рассказала директора городской дирекции праздников и концертно-зрелищных мероприятий Галина Цыпкус.

Также на празднике будут подведены итоги конкурсов, организованных дирекцией праздников Вологды и Вологодской кондитерской фабрикой. Их участникам предлагалось изготовить предметы одежды из фантиков, пофантазировать на тему «Вологодское лакомство - 2020», изготовить экспонат для Музея сладостей.

Как ранее сообщал Newsvo, на празднике также будет дан старт очередному сезону городского проекта «Город детства».