1 июня в Вологде стартует проект «Город детства»

Фото: группа центра по работе с населением района Водники в соцсети



С 1 июня и в течение всего лета в Вологде будут работать игровые городки в разных микрорайонах города. На них в рамках проекта "Город детства" с 10 утра до 14 часов дня будет организован досуг для детей.

С маленькими вологжанами будут заниматься вожатые и педагоги. 20 площадок откроется в июне, по 35 — в июле и августе. Все площадки принимают специальные комиссии вместе с представителями ТОСов, городскими властями и депутатами. В ходе проверки комиссия смотрит состояние оборудования, оценивает чистоту и безопасность территории для детей. Принят детский городок будет только в том случае, если экспертов устроит уровень безопасности, чистоты и комплектация.

Первый раз комиссия проверила площадки «Города детства» уже в конце апреля. Тогда почти по всем территориям возникли нарекания. Управляющим организациям дали месяц на устранение недочетов.

В настоящее время комиссия осматривает игровые зоны повторно, чтобы проверить исправлены ли недостатки. Окончательно принять все площадки «Города детства» должны до 29 мая.

Так, например, 23 мая на площадке «Города детства» в микрорайоне Тепличном побывал депутат городской Думы Максим Петров:

«Сегодня днем совместно с комиссией, в которую входили представители департаментов и ТОС „Тепличный“, проверил готовность игровой площадки „Город Детства“ (мкр. Тепличный, дом 9). По итогам встречи было решено принять объект с незначительными недочетами. Площадка начнёт работу 3 июня в 11:00, по этому поводу приглашаю всех жителей на торжественное открытие».

Фото со страницы депутата Максима Петрова.

Площадку на площади Чайковского принимал Алексей Коновалов.

«Детские карусели, городок — в хорошем состоянии. Сломан один тренажёр на спортивной площадке — его починим своими силами до открытия проекта. Площадь Чайковского после реставрации стала любимым местом для семейного отдыха. Поэтому часто каруселей на всех детей не хватает. Решили исправить эту ситуацию и подарить малышам новую качель на День защиты детей».



Кроме контроля за состоянием площадок, депутаты помогают с закупкой инвентаря. Для «Города детства» в этом сезоне приобретены канцелярские принадлежности, мячи, бадминтон, дартс, шашки, кегли и другие игровые и спортивные .

В этом году впервые «Город детства» будет работать во Фрязиновском парке. Развлекать детей здесь будут в июле и в августе. А пока Фрязиново ждет «Город детства», здесь благоустраивают территорию.

«В июле и августе с понедельника по пятницу с 11.00 до 14.00 в нашем парке будет проходить «Город детства». Детям нашего района повезло, потому что сообщество молодых мамочек решили создать подобный досуг и по выходным», - говорит представитель ТОСа «Водники» Екатерина Булина.

Кроме Фрязиновского парка, в этом году в проекте появятся еще шесть новых площадок: на Пречистенской набережной, 72, Конева, 33, Можайского, 44, Возрождения, 82 и на Ленинградской, 148.

С детьми будут заниматься педагоги близлежащих школ и вожатые ежедневно по будням с 11.00 до 14.00 часов. Организует программу МЦ «ГОР.СОМ 35», тематика каждой недели будет отличаться. Праздники, викторины, игры разрабатывают вожатые с педагогами закрепленных школ.

Проект стартует с недели дружбы, далее пройдут недели творчества, добра, безопасности, спорта, экологии, профессий и так далее. Традиционной стала неделя «Мы вологжане!», посвященная Дню города, а завершится проект неделей театра и кино.

Организаторами проекта являются управление образования города и МЦ «ГОР.СОМ 35». Торжественное открытие проекта «Город детства» пройдет 1 июня на площади революции в рамках общегородского праздника, посвященного дню защиты детей.

Полный список адресов и новости проекта будут публиковаться в группе "Город детства 2019" в соцсети.