Шесть мигрантов из Узбекистана незаконно работали на стройке в Вологодском районе

На стройке в поселке Ермаково Вологодского района полицейские обнаружили шесть мигрантов из Узбекистана, работавших там незаконно. Нарушения были выявлены в ходе специального рейда.

Выяснилось, что мигранты трудились без оформления трудового договора. Их 52-летний работодатель будет оштрафован за то, что не оформил рабочих надлежащим образом: в отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

— Кроме того, оперативники провели с рабочими беседы о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее Newsvo сообщал, что суд постановил выдворить за пределы России девять китайцев, монтировавших сушильный цех на улице Элеваторной в Вологде. Некоторые из них работали без оформления патента и медицинского полиса, кто-то оформил фиктивную регистрацию, кто-то не указал при въезде намерение работать в России.