Девять китайцев, монтировавших сушильный цех на улице Элеваторной в Вологде, выдворят за пределы России

17.05.2019 [Происшествия]

В Вологде суд постановил выдворить за пределы России девять китайцев, нелегально работавших в цехе на улице Элеваторной, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Мигранты были задержаны сотрудниками полиции 7 мая этого года. На деревообрабатывающем предприятии «ВолКит» они монтировали сушильный цех. При этом все нарушили правила пребывания иностранцев на территории Российской Федерации. Некоторые из них работали без оформления патента и медицинского полиса, кто-то оформил фиктивную регистрацию, кто-то не указал при въезде намерение работать в России.

Городской суд постановил оштрафовать девять мигрантов и выдворить их за пределы страны. Эти решения иностранцы решили обжаловать в Вологодском областном суде.

Так, китаец Ли Чжисюе факт правонарушения не признал, пояснил, что на предприятии он не работал, а только показывал работу оборудования.

- В жалобе Ли Чжисюе просил постановление судьи отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием события административного правонарушения, поскольку трудовую деятельность на территории Российской Федерации он не осуществлял, трудовых договоров не заключал, а прибыл в Вологду для согласования условий и заключения коммерческого договора с ООО «Волкит», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Однако областной суд Ли Чжисюе не поверил: никаких доказательств трудовых отношений с SHANDONG RUIQUAN INTERNATIONAI TRADE CO., LTD мужчина не представил. При нем не было ни служебного задания, ни другого документа, подтверждающего поручение работодателя заключить контракты с ООО «Волкит».  

Кроме того, в протоколе указано, что в момент появления полицейских Ли Чжисюе лично выполнял работы по монтажу сушильного цеха.

Тэги: мигранты

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