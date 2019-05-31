В Сямже осудили пенсионера, который застрелил соседа из-за забредшего на его участок козла

31.05.2019 [Происшествия]

В Сямже вынесли приговор 64-летнему мужчине, который застрелил соседа из-за козла, который забрел на его участок. После пенсионер хотел покончить жизнь самоубийством, но ему помешали.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла в районном центре 15 июля 2018 года. Сообщение об обнаружении тела 57-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти поступило к следователям около 17 часов. Прибыв на место преступления, следователи обнаружили огнестрельную рану в области головы убитого.

Было установлено, что в мужчину выстрелил его 64-летний сосед, с которым они ранее враждовали из-за границ их участков. Подозреваемого задержали, он утверждал, что не желал знакомому смерти, а целился в его теплицу.

- Восстановив картину произошедшего, следователи выяснили, что обвиняемый увидел, что принадлежащий соседу козел проник на его участок, животное поедало его насаждения. Придя от этого в бешенство и зарядив ружье одним патроном на ходу, обвиняемый подошел вплотную к сетчатому забору, навел ружье на силуэт потерпевшего и произвел один выстрел с расстояния не более 10 метров, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

От полученного ранения пострадавший скончался сразу на месте происшествия, а обвиняемый решил застрелиться, но ему помешал сын убитого.

Суд признал пожилого мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Newsvo сообщал, что в Кичменгском Городке вынесли приговор 78-летнему пенсионеру, который во время ссоры застрелил жену из охотничьего ружья. Мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Тэги: ружье, соседи, застрелил

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