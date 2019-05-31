В Вологде осудили охранника паба «Оливер», который сломал челюсть посетителю

31.05.2019 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор 28-летнему охраннику паба «Оливер», который, выпроваживая из заведения посетителя, поссорился с ним и ударил в челюсть. Инцидент произошел 10 августа 2018 года, но известно о нем стало только сейчас.

В тот день около десяти часов вечера в паб пришла компания молодых людей. Охранник рассказывает, что примерно через час к нему подбекжал бармен и рассказал, что на втором этаже заведения происходит драка. К тому моменту, как подсудимый прибежал на место, двое других охранников разняли поссорившихся молодых людей. Компанию попросили покинуть заведение, и охранники сопровождали молодых людей к выходу.

Когда они вышли на улицу, двое посетителей стали его оскорблять. На суде  охранник утверждал, что он ударил сначала одного, потом другого по щеке, а откуда у потерпевшего двусторонний перелом нижней челюсти он не знает, возможно, тот получил его во время драки.

Однако эта версия была полностью опровергнута судом. Выяснилось, что никто, кроме подсудимого, повреждений в тот вечер потерпевшему не причинял. Это подтверждают показания свидетелей. 

В итоге охранника признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья (ч. 1 ст. 112 УК РФ).  Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год. Молодому человеку запретили менять место жительства и выезжать за пределы города.  Раз в месяц он должен являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания. В доход государства с вологжанина взысканы процессуальные издержки в сумме 4 140 рублей. Кроме того, за потерпевшим оставили право обратиться в суд и потребовать с охранника компенсацию вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

В январе Newsvo сообщал, что в Вологде вынесли приговор 58-летней женщине, которая сломала челюсть соседке сверху из-за залитой квартиры. При этом пострадавшая вологжанка факт затопления полностью отрицает. 

Тэги: пьяный, пострадавший

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Я сейчас вам голову сломаю!»: в Вологде внук депутата угрожает в школе одноклассникам и поднимает руку на учительницу
В Вологде следователи занялись случаем в школе № 3, где второклассник угрожал однокласснику и учителю
В Вологде учитель школы № 3, которой угрожал ученик, отказалась от классного руководства
В Вологде арестованы юристы Федотов и Бритвин, подозреваемые в уничтожении вещдоков
Пирожки по пять рублей и бесплатная рассада: как вологжан пытаются завлечь на праймериз "Единой России"
На фотоаппарат для администрации Великоустюгского района потратили 193 тысячи рублей
Приставы арестовали квартиру, гараж и «BMW» осужденного за взятки экс-замгубернатора Вологодской области
В Санкт-Петербурге протестируют произведенный в Вологде электробус «Сириус»
"Магистраль" отремонтировала дорогу в Вологде, посыпав ее щебнем поверх асфальта
В Вологде двое юристов вместе с сообщниками уничтожили автобусы - вещдоки по делу о мошенничестве
29.05.2019 [Общество]

Родители опасаются за безопасность детей во Фрязиновском парке в Вологде: там торчат куски арматуры

1850
0
30.05.2019 [Общество]

Суд выпустил экс-замглаву Вологды Алексея Осокина из-под домашнего ареста

1785
1
28.05.2019 [Общество]

В Вологде пятый раз перенесли срок реконструкции здания для картинной галереи

1632
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Шесть мигрантов из Узбекистана незаконно работали на стройке в Вологодском районе
В Сямже осудили пенсионера, который застрелил соседа из-за забредшего на его участок козла
С 1 июня запустят авиарейсы из Череповца в Геленджик
Приставы составили «алиментную» карту Вологодской области
В Череповце сбитый иномаркой дорожный знак упал на пешехода
Четыре человека получили травмы в столкновении «Киа» и «Фольксвагена» в Череповце
В Вологде осудили охранника паба «Оливер», который сломал челюсть посетителю
 


30.05.2019 [Происшествия]

«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину

3640
0
30.05.2019 [БлогоVO]

Свобода слова в любимой Родине с каждым днем рулит все больше

496
0
30.05.2019 [Обзор Прессы]

Не пущать! С дубинками на 74-летнюю противницу строительства ЦБК вышла охрана «Рощино»

458
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика