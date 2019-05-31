В Вологде осудили охранника паба «Оливер», который сломал челюсть посетителю

В Вологде вынесли приговор 28-летнему охраннику паба «Оливер», который, выпроваживая из заведения посетителя, поссорился с ним и ударил в челюсть. Инцидент произошел 10 августа 2018 года, но известно о нем стало только сейчас.

В тот день около десяти часов вечера в паб пришла компания молодых людей. Охранник рассказывает, что примерно через час к нему подбекжал бармен и рассказал, что на втором этаже заведения происходит драка. К тому моменту, как подсудимый прибежал на место, двое других охранников разняли поссорившихся молодых людей. Компанию попросили покинуть заведение, и охранники сопровождали молодых людей к выходу.

Когда они вышли на улицу, двое посетителей стали его оскорблять. На суде охранник утверждал, что он ударил сначала одного, потом другого по щеке, а откуда у потерпевшего двусторонний перелом нижней челюсти он не знает, возможно, тот получил его во время драки.

Однако эта версия была полностью опровергнута судом. Выяснилось, что никто, кроме подсудимого, повреждений в тот вечер потерпевшему не причинял. Это подтверждают показания свидетелей.

В итоге охранника признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год. Молодому человеку запретили менять место жительства и выезжать за пределы города. Раз в месяц он должен являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания. В доход государства с вологжанина взысканы процессуальные издержки в сумме 4 140 рублей. Кроме того, за потерпевшим оставили право обратиться в суд и потребовать с охранника компенсацию вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

В январе Newsvo сообщал, что в Вологде вынесли приговор 58-летней женщине, которая сломала челюсть соседке сверху из-за залитой квартиры. При этом пострадавшая вологжанка факт затопления полностью отрицает.