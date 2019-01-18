В Вологде пьяная пенсионерка сломала челюсть соседке, которая якобы заливала ее квартиру

В Вологде вынесли приговор 58-летней женщине, которая сломала челюсть соседке сверху из-за залитой квартиры. При этом пострадавшая вологжанка факт затопления полностью отрицает.

Инцидент произошел в одной из квартир города еще 14 октября 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас. Вечером 58-летняя подсудимая решила выяснить отношения со своей 32-летней соседкой сверху. По мнению пенсионерки, ранее в квартире у девушки громко играла музыка, кроме того, она затопила ее квартиру.

- Подсудимая позвонила в дверной звонок, а когда женщина ей открыла, ударила ее кулаком в лицо, от чего потерпевшая упала на пол в коридоре. Обвиняемая ворвалась в жилище и продолжила наносить пострадавшей побои, причинив двухсторонний перелом нижней челюсти и кровоподтеки. При этом нетрезвая женщина высказала в адрес потерпевшей угрозы убийством, схватив ее за шею руками, душила и окунала головой в воду в ванне, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Пострадавшая рассказала следователям, что никакого затопления не допускала: пенсионерка ранее уже приходила к ней в квартиру, и она показывала ей, что все сухо. Однако подсудимая говорит, что к моменту приезда следователей всю воду соседка уже успела убрать.

Суд признал пенсионерку виновной в незаконном проникновении в жилище с применением насилия (ч.2 ст.139 УК РФ), причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

- Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, а также в счет возмещения морального вреда с нее взыскано в пользу потерпевшей 400 тысяч рублей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Ограничение свободы означает, что она не сможет уезжать из своего города, посещать места проведениях массовых мероприятий, менять место жительства и работы.