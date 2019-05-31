В Вологде стартовал проект «Городская среда»

В 2019 году в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» в областной столице будет отремонтировано 39 дворов и 5 общественных пространств.

В ближайшие две недели в рамках программы будут приведены в порядок дворы между домами №№ 6 и 6б по улице Поселковой, а так же на улице Щетинина, 3а. На этих территориях ремонтом займется компания «Магистраль». На данный момент она уже провела подготовительные работы к масштабному ремонту и завершила установку бортового камня.



«Проект благоустройства предварительно был согласован с жителями. Старое дорожное покрытие здесь давно изжило себя — асфальта и тротуара практически не было. Мы очень рады, что работы по благоустройству стартовали. Начало положено — окончание будет», — говорит председатель ЖСК «Союз» Щетинина, 3а, Александр Удалов.



Как только будут закончены эти ремонты, подрядчик начнет работы на улице Солодунова, 49 и 49а.



«Ремонт дворов в Вологде по программе „Городская среда“ выполняют компании „Магистраль“ и „Дорсервис“. Всего техника зашла на пять дворовых территорий. Помимо ул. Поселковой, 6 и 6б, ул. Щетинина, 3а, работы ведутся на ул. Ветошкина, 20, и ул. Беляева, 1. Согласно контракту срок окончания работ — 15 октября, однако подрядчик работает быстрее и, вероятно, ремонт завершится раньше запланированного срока», — отметила начальник отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента городского хозяйства Вологды Ольга Артюгина.



Контролировать ход работ на всех этапах будут жители микрорайонов, представители ТОСов, общественники и депутаты Вологодской городской Думы.



«Уверенность в качественном выполнении ремонта складывается из нескольких составляющих. Во-первых, работы выполняет грамотный подрядчик с колоссальным опытом работы. Кроме того, существует гарантийный срок, в течение которого все недочеты, если таковые появятся, подрядчик должен будет устранить. Наряду с этим и контроль жителей обеспечит своевременную корректировку замечаний», — подчеркнул депутат Вологодской городской Думы Сергей Чуранов.



Программа «Городская среда» рассчитана до 2022 года. В 2019-м в Вологде помимо ремонта дворов обновят еще 5 общественных пространств. Общая сумма, выделенная из федерального, областного и городского бюджетов на эти цели, составляет 254 млн рублей.