Областной суд отклонил иск Минюста о ликвидации вологодского общественного движения «Вместе»

30.05.2019 [Общество]

Областной суд отказал в удовлетворении иска Минюсту, который требовал ликвидировать вологодское правозащитное общественное движения «Вместе».

— Вологодский областной суд сегодня, 30 мая 2019 года, отказал в удовлетворении исковых требований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области к Вологодскому областному правозащитному общественному движению «Вместе: Свобода, Собственность, Ответственность» о ликвидации и об исключении его из ЕГРЮЛ, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 

Как ранее сообщал Newsvo, областное правозащитное общественное движение «Вместе: Свобода, Собственность, Ответственность» было зарегистрировано как юрлицо в 2010 году. При этом, по данным управления Минюста по Вологодской области, с 2012 года общественники не предоставляли властям отчетность, предусмотренную действующим законодательством. В исковом заявлении отмечается, что предупреждения, которые были вынесены в адрес правозащитного движения, остались без исполнения.

— Поводом для иска послужил юридический адрес организации. Долгие годы движение Вместе имело разный почтовый и юридический адрес, который никак не мешал находить организацию на Чернышевского, 76. Впрочем, чем не повод ее закрыть. Также, формальным поводом стало непредоставление нулевой отчетности в Минюст, — объясняют судебное разбирательство в группе движения «Вместе» в соцсети.

Известно, что во время рассмотрения дела в суде «Вместе» предоставило необходимую отчетность.

Тэги: движение вместе

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