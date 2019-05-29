Минюст через суд требует ликвидировать вологодское общественное движение "Вместе"

Управление Министерства юстиции по Вологодской области обратилось в суд с иском о признании о ликвидации вологодского правозащитного общественного движения «Вместе», сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Областное правозащитное общественное движение «Вместе: Свобода, Собственность, Ответственность» было зарегистрировано как юрлицо в 2010 году. При этом, по данным управления, с 2012 года общественники не предоставляли властям отчетность, предусмотренную действующим законодательством. В исковом заявлении отмечается, что предупреждения, которые были вынесены в адрес правозащитного движения, остались без исполнения. Кроме того, в управлении Минюста отмечают, что руководитель общественного движения Евгений Доможиров неоднократно привлекался к административной ответственности по статьям о воспрепятствовании законной деятельности органов государственного надзора.

По мнению представителя ответчика, оснований для ликвидации правозащитного общественного движения не имеется, поскольку в настоящее время все необходимые отчеты предоставлены, нарушения устранены.

Суд начал рассмотрение иска Минюста накануне, 28 мая. Сегодня в 15 часов состоится второе заседание по делу.